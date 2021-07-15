Лидер «Алисы» обвинил власти Петербурга в двойных стандартах

Лидер российской рок-группы «Алиса» Константин Кинчев обвинил власти Санкт-Петербурга в двойных стандартах и предложил «закрыть его по уголовке». Запись видеообращения была опубликована в четверг, 15 июля, на официальном аккаунте «Алисы» в Facebook.

62-летний рокер и организатор отмененного музыкального фестиваля KKkinchevFest возмутился тем, что после проведения «Алых парусов» и событий Евро-2020 Смольный сначала сократил количество участников его мероприятия, а потом и вовсе его запретил.

«Так вот, дорогой "комитет при", официально заявляю: я никогда не плясал ни под чью дудку. И на старости лет учиться этому не собираюсь. Я буду продолжать играть на гитаре и петь свои песни. А если это подпадает под ваши законы, которые вы печете как пирожки, то закрывайте меня по уголовке», — подчеркнул Кинчев.

Музыкант также выступил с критикой того, что в стране не вводится чрезвычайное положение. Он объяснил это тем, что правительство не желает брать на себя ответственность. Вместо этого власти, по мнению рокера, «кошмарят народ», а также заставляют прививаться «экспериментальным препаратом» и присваивают цифровые порядковые номера своим гражданам.

Ранее стало известно о проверках подпольных концертов группы «Алиса». Комитет по культуре Санкт-Петербурга инициировал данные действия после сообщений о несогласованных выступлениях коллектива в городе.