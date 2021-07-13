Власти Петербурга проверят информацию о подпольных концертах группы «Алиса»

Комитет по культуре Санкт-Петербурга проверит информацию о подпольных концертах группы «Алиса» после сообщений о несогласованных выступлениях коллектива в городе. Об этом пишет РИА Новости.

«Комитет по культуре начал проверку по факту появившейся в СМИ информации о несогласованном концерте группы "Алиса" на территории киностудии "Лендок". По предварительным данным, мероприятие прошло в одном из арендованных помещений на территории студии», — говорится в сообщении ведомства.

По информации комитета, в настоящее время у площадки запрошена подробная информация о выступлении, включая количество зрителей. Администратор студии «Лендок» сообщила РИА Новости, что никаких несогласованных мероприятий «абсолютно точно» не проводилось. Комментариев от представителей «Алисы» пока не было.

В агентстве также отметили, что ранее в Telegram-канале поклонников «Алисы» была анонсирована «подпольная акустика без ПЦР-тестов и COVID-паспортов» на 9 июля. Стоимость проходного билета составляла пять тысяч рублей при условии оплаты исключительно наличными. Зрителям было запрещено разглашать информацию о концерте.

Ранее в июле краснодарские власти начали проверку после выступления российской поп-певицы Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт) из-за нарушения ограничений во время пандемии коронавируса. Известно, что на мероприятии присутствовало несколько тысяч человек, а правила социального дистанцирования не соблюдались.