Власти Краснодара проверят концерт певицы Zivert в пандемию

Краснодарские власти проверят концерт российской поп-певицы Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт) на нарушение ограничений во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Исполнительница выступила в Краснодаре в среду, 7 июля. На мероприятии присутствовало несколько тысяч человек. Известно также, что правила социального дистанцирования не соблюдались должным образом, а ПЦР-тесты или сертификаты о вакцинации на входе не проверяли.

Выступление рекламировали в соцсетях, а задолго до его начала в городе были расклеены афиши. Отмечается, что концерт певицы прошел на площадке вместимостью в 7,5 тысячи человек, которая принадлежит администрации края. Однако власти заявили, что мероприятие не было согласовано, и начали проверку. Представитель Zivert сказал, что нарушений не было, и пока никаких претензий к исполнительнице не поступало.

В апреле этого года в Псковской области прошли массовые проверки после концерта поп-исполнителей Клавы Коки и Niletto в период пандемии коронавируса. Причиной внимания к мероприятию со стороны властей стало отсутствие социальной дистанции и защитных масок.