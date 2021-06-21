В Екатеринбурге отменили фестиваль Ural Music Night из-за коронавируса

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил об отмене массовых мероприятий из-за третьей волны коронавируса. Об этом он сообщал на своей странице в Instagram.

«Наши потери в этой борьбе с коронавирусом слишком велики. Система здравоохранения прошла через мощнейшие перегрузки. И на этом фоне я сегодня вижу, что люди стали забывать про главные меры безопасности. Поснимали маски в магазинах и общественном транспорте. Перестали заботиться о себе и об окружающих», — подписал публикацию Куйвашев. Он также подчеркнул, что поручил возобновить активную работу контрольных групп, которые будут проверять соблюдение мер безопасности в регионе.

Куйвашев отметил, что из-за роста статистики заболеваемости COVID-19 в Екатеринбурге будут свернуты массовые мероприятия. На данный момент прекращена работа фан-зоны Евро-2020 на «Екатеринбург Арене». В городе также не будут проводиться школьные выпускные. Кроме того, будет отменен уже ставший традиционным музыкальный фестиваль Ural Music Night, который должен был пройти с 25 по 26 июня.

В пятницу, 18 июня стало известно об отмене фестиваля «Дикая мята». Мероприятие, которое должно было пройти в Тульской области с 18 по 20 июня, отменили в ночь перед открытием из-за новых мер по борьбе с коронавирусом.