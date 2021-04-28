Фестиваль Burning Man отменили второй год подряд

Фестиваль Burning Man («Горящий человек»), который проходит в пустыне американского штата Невада, второй год подряд отменен из-за коронавируса. Об этом сообщили организаторы на своем сайте.

Они рассказали, что прорабатывали все возможные сценарии проведения фестиваля в 2021 году, но из-за неопределенности и отсутствия должного времени на подготовку решили отменить его в этом году и сконцентрироваться на подготовке к проведению в следующем, 2022 году. При этом не указывается, был ли прямой запрет от властей на организацию.

На сайте подчеркивается, что все поклонники фестиваля сами могут устроить свой мини-фестиваль, подобный Burning Man, следуя некоторым принципам. Они назвали это «руководством по культурному выживанию». В частности, фанатам рекомендуют финансово поддержать художников, создающих на Burning Man оригинальные формы искусства, а в этом году собирающихся это делать у себя дома, или организовать 4 сентября трансляцию собственной организованной Burn Night («Горящей ночи»).

Все желающие могут самостоятельно приехать в пустыню на место проведения фестиваля, создать свое произведение искусства и при этом сохранить экосистему в чистоте.

Burning Man проводится с 1991 года. Фестиваль получил свое название в честь сжигания большого деревянного чучела человека. Один из лозунгов мероприятия — максимальное самовыражение, гражданская ответственность и совместные усилия для организации праздника.