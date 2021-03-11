Для легендарного фестиваля Burning Man построят ранчо

Для легендарного фестиваля Burning Man («Горящий человек»), который проходит в пустыне американского штата Невада, построят собственную площадку Fly Ranch. Цель проекта — создать пространство для исцеления, роста, трансформации и общения. Об этом пишет designboom.
В 2020 году Burning Man пришлось отменить из-за пандемии, поэтому организаторы задумались о резиденции в пустыне Блэк-Рок. Для этого они обратились к дизайнерам, художникам и архитекторам, чтобы воплотить в ранчо все передовые технологии в области зеленой энергетики, устойчивого развития и zero waste (концепция «ноль отходов»).
Отчасти это связано с желанием сохранить экосистему пустыни: здесь есть горячие источники, три водохранилища, поросшие мхом болота, а также разные животные и более чем 100 видов растений. На данный момент отобрано 10 проектов, чьи авторы будут реализовывать их на территории Fly Ranch.
До 2030 года пространство должно стать углеродно-негативным (удаляет из атмосферы больше парниковых газов, чем производит) и экологически регенеративным. «Мы хотим поставить во главу угла здоровье планеты», — говорится на сайте проекта.
Burning Man проводится с 1991 года. Фестиваль получил свое название в честь сжигания большого деревянного чучела человека. Одни из лозунгов мероприятия — максимальное самовыражение, гражданская ответственность и совместные усилия для организации праздника.