Диджей сделал девушке анилингус на сцене Burning Man перед толпой

Австралийский исполнитель DJ Flume (настоящее имя Харли Стретен) совершил действия сексуального характера со своей девушкой, американской актрисой Пэйдж Элкингтон во время выступления на фестивале Burning Man. Запись произошедшего появилась в сети, пишет Mirror в среду, 4 сентября.

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Отмечается, что Элкингтон опубликовала в Instagram Stories фотографию фаната из толпы, стоявшего с плакатом «Лижет ли Flume задницы?», и приписала: «Ха, дождитесь следующей истории». Затем она выложила видео, на которой стоит со спущенными колготками, повернувшись спиной к диджею и наклонившись. «Мам, прости», — гласила следующая подпись к посту.

Позже девушка удалила материалы из соцсетей, однако их сохранили ее подписчики, распространившие видео. Многие СМИ после этого сообщили, что DJ Flume сделал фанатке анилингус прямо на сцене. Один из посетителей Burning Man, бывший на выступлении диджея, заявил, что это была шутка и девушка не снимала нижнее белье.

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