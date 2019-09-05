Оскандалившийся из-за анилингуса на сцене Burning Man диджей объяснился

Австралийский музыкант Харли Стретен, известный как DJ Flume, прокомментировал свое скандальное выступление на фестивале Burning Man в США, на котором якобы сделал анилингус своей девушке перед толпой фанатов. Он опубликовал в Instagram фото, на котором лижет персик, и извинился перед матерью.
«Это была шутка (прости мам) 🍑», — написал артист.
Скандал вокруг Стретена разразился после того, как его девушка, актриса Пэйдж Элкингтон, опубликовала в соцсетях фото и видео с выступления диджея. В первом посте один из поклонников стоял с плакатом, на котором было написано «Лижет ли Flume задницы?», а в следующем видео Элкингтон стояла со спущенными колготками спиной к диджею. Позже материалы были удалены.
1 сентября стали известны подробности таинственной смерти посетителя Burning Man.