Оскандалившийся из-за анилингуса на сцене Burning Man диджей объяснился

Австралийский музыкант Харли Стретен, известный как DJ Flume, прокомментировал свое скандальное выступление на фестивале Burning Man в США, на котором якобы сделал анилингус своей девушке перед толпой фанатов. Он опубликовал в Instagram фото, на котором лижет персик, и извинился перед матерью.

«Это была шутка (прости мам) 🍑», — написал артист.

It was a joke (sorry mum) 🍑 Фото опубликовано @flume

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Скандал вокруг Стретена разразился после того, как его девушка, актриса Пэйдж Элкингтон, опубликовала в соцсетях фото и видео с выступления диджея. В первом посте один из поклонников стоял с плакатом, на котором было написано «Лижет ли Flume задницы?», а в следующем видео Элкингтон стояла со спущенными колготками спиной к диджею. Позже материалы были удалены.

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