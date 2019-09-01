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Раскрыты подробности таинственной смерти посетителя Burning Man

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Инсталляция на фестивале Burning Man

Полиция штата Невада посчитала подозрительной гибель 33-летнего Шейна Биллингхэма, посетителя фестиваля Burning Man. Об этом сообщает BBC News.

Отмечается, что новозеландца Биллингхэма обнаружили в его машине вечером 29 августа. Ему попытались оказать ему экстренную медицинскую помощь до появления врачей. Позже его доставили в палату скорой помощи при фестивале, где констатировали смерть.

В крови погибшего «обнаружили уровень концентрации монооксида углерода, смертельный для человека». Также в его организме нашли следы употребления рецептурных препаратов, что, по словам медиков, усугубило его состояние.

Burning Man стартовал 25 августа в пустыне Блэк-Рок, штат Невада. Это ежегодный фестиваль искусств, в рамках которого посетители устанавливают в пустыне произведения современного искусства и демонстрируют футуристичные костюмы. В рамках фестиваля также проходят круглосуточные музыкальные концерты.

В 2017 году на закрытии Burning Man заживо сгорел человек. Он силой прорвался через два кордона охраны и запрыгнул в горящий арт-объект.

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