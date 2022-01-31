Посол Украины заявил о «растворяющейся в нарративах Кремля» Белоруссии

Посол Украины в Минске Игорь Кизим заявил о «растворяющейся в нарративах Кремля» Белоруссии. Так на своей странице в Facebook он прокомментировал послание белорусского президента Александра Лукашенко к народу и парламенту.

Кизим отреагировал на обещание Лукашенко вернуть «нашу Украину в лоно нашего славянства». Дипломат заявил, что украинцы, как и белорусы, не покидали «лоно славянства», к которому также относятся поляки, болгары, словаки и другие народы. Если же речь идет о союзе РФ и Белоруссии, то, по словам Кизима, «говорить о России как о "славянском" государстве скоро вообще будет сложно».

«А возвращаться в "лоно" (или, правильнее, в союз), где есть страна, которая захватила украинский Крым, развязала и продолжает войну на Донбассе, жертвами которой стали десятки тысяч славян, не захочет еще не одно поколение украинцев», — отметил посол.

Кизим также прокомментировал призыв Лукашенко «Хочешь мира — готовься к войне». По словам посла, белорусские военные заявляют об угрозе со стороны Украины, что является «чушью». При этом в Белоруссию прибыли российские военные. «Якобы они прибыли для совместных учений по защите территории Беларуси от "вторжения" войск НАТО с части территории Украины, оккупированной НАТО», — продолжил Кизим. Он отметил, что это не шутка или игра слов, а озвученный Министерством обороны Белоруссии замысел учений.

«Грустно наблюдать, как Беларусь все больше "растворяется" в нарративах и "замыслах" Кремля, направленных против Украины. Думаю, это не на пользу белорусскому суверенитету и государственности и, тем более, дружбе украинского и белорусского народов», — посетовал дипломат. По его словам, замыслом Кремля является возрождение империи, в которой не будет места для по-настоящему независимых Украины и Белоруссии.

Отношения Киева и Минска испортились в 2020 году. В Белоруссии были задержаны бойцы российской частной военной компании, которых обвинили в подготовке массовых беспорядков. Часть из них являются гражданами Украины и воевали в Донбассе. Киев запросил их экстрадицию, но задержанные вернулись в Россию.