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Лукашенко пообещал вернуть Украину в «лоно славянства»

Президент Лукашенко: мы вернем нашу Украину в лоно нашего славянства

Фото: Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал вернуть Украину в «лоно нашего славянства». Об этом он заявил в своем послании парламенту. Трансляция доступна на YouTube.

По мнению Лукашенко, Украина стала предметом закулисного торга. «Украинцев толкают в пламя конфликта, ломают их сознание, целенаправленно готовят к агрессии. Формируют враждебное отношение к братским народам, в том числе к белорусам», — заявил он.

Для Запада, уверен президент республики, важно «утопить в крови российско-украинское братство», поэтому связь славянских народов необходимо сберечь во что бы то ни стало. Это, считает Лукашенко, важнее, чем надуманные обиды и местечковые амбиции.

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«Мы вернем нашу Украину в лоно нашего славянства. Мы это обязательно сделаем», — сказал Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о неадекватном поведении украинских властей. По его мнению, нынешнее политическое руководство страны находится под внешним управлением и ведет себя непредсказуемо.

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Алиса Реброва
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