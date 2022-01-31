Доктор Комаровский назвал неожиданное последствие курения

Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал неожиданное последствие курения. В эфире своего шоу «Комаровости» в Instagram специалист рассказал, что женщины, чьи дедушки курили, имеют склонность к ожирению.

«У внучек курящих мужчин масса жира в теле в среднем на 3,5-5,5 килограммов больше, чем у родственниц противников табака. В случае, если курил дед по материнской линии, этот показатель увеличивается до 5,5-6,1 килограммов», — отметил врач. При этом он уточнил, что на предрасположенность к полноте не влияет то, курит ли сама женщина.

«Закономерность выявили в ходе исследования, там тысячи людей участвовали. Понять генетический механизм [того], как курение влияет на это, пока не удается, но то, что это так и есть, сомнений, по большому счету, не вызывает», — пояснил доктор.

Ранее Комаровский назвал способ справиться с проблемами со сном. По его словам, одна из главных причин, по которой люди не могут заснуть, — это холодные ноги. Специалист уточнил, что решить эту проблему помогут обычные носки.