В СПЧ назвали группы заключенных для перевода из тюрем на принудительные работы

Одобренная президентом Владимиром Путиным идея замены тюремного срока принудительными работами могла бы быть очень эффективна для некоторых групп осужденных. Таким мнением в разговоре с «Лентой.ру» поделилась член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Москвы Ева Меркачева.

В первую очередь, это позволит улучшить условия отбытия наказания для большого количества людей, осужденных за ненасильственные преступления.

Если мы говорим о категориях преступников, то в первую очередь к этой мере должны приговариваться те, кто не совершал насильственные преступления. Это [осужденные, совершившие] наркотические и экономические преступления. Это люди, которые никого не насиловали и не убивали Ева Меркачева правозащитница

Правозащитница уверена, что население спокойно отнесется, если осужденных по нетяжелым статьям направят на работы. Такую меру наказания для указанной группы лиц Меркачева назвала хорошей возможностью реабилитироваться.

«Их само общество не очень сильно боится. Одно дело, когда рядом с вами работает человек, осужденный за двойное убийство, другое — когда это наркопотребитель, которым часто дают не меньшие сроки. К тому же будет возможность отследить, тянет его к наркотикам или нет», — заявила она.

Меркачева подчеркнула, что абсолютное большинство заключенных в российских женских колониях осуждены именно по ненасильственным статьям.

При этом она отметила, что для приговоренных к принудительным работам должны создаваться адекватные условия труда.

«Мера эта должна назначаться в регионе, где обычно проживает осужденный, плюс она должна нормально оплачиваться. Я часто слышу жалобы, что люди получают 3000 рублей, на которые нельзя прожить, и работающие жалуются, что лучше бы они сидели в тюрьме, где хотя бы нормально кормят», — сказала Меркачева.

Правозащитница отметила, что в СССР часто прибегали к принудительным работам в качестве наказания за ненасильственные преступления. При этом работы могли назначить даже на том же предприятии, где ранее работал осужденный.

«Я читала как врач отбывал три года принудительных работ в своей собственной поликлинике. Он правда не получал большую часть своей зарплаты, но при этом он оставался на рабочем месте и занимался своим делом. Это было очень эффективно и гуманно», — подчеркнула правозащитница.

Ранее Владимир Путин одобрил идею, предложенную министром юстиции Константином Чуйченко, заменить для 100 тысяч осужденных лишение свободы на принудительные работы. Министр отметил, что такая мера выгодна как для самих осужденных, которые смогут работать и готовиться к выходу в свободную жизнь, так и для бюджета, поскольку они, по сути, будут оплачивать свое содержание.