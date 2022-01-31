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Путин одобрил идею вывести 100 тысяч заключенных на принудительные работы

Путин одобрил идею заменить лишение свободы 100 тыс. осужденных на принудительные работы

Фото: Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин одобрил идею министра юстиции Константина Чуйченко заменить для ряда заключенных в колониях лишение свободы на принудительные работы. Об этом сообщается на сайте Кремля.

По словам главы Минюста, на данный момент применить эту меру можно для 100 тысяч человек. Достоинство подобной меры состоит в том, что люди могут работать, получать деньги и готовиться к выходу в свободную жизнь. Это станет выгодно для бюджета, так как осужденные будут фактически оплачивать свое содержание сами, подчеркнул Чуйченко.

По данным министерства юстиции, в России в 2000 году 1,06 миллиона человек находились в местах лишения свободы, в 2021-м — 483 тысячи, из них 109 тысяч— в СИЗО.

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Юлия Ямпольская
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