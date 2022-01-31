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Путин согласился с идеей введения должности замглавы ФСИН

Президент Путин согласился с предложением ввести должность замглавы ФСИН

Фото: Globallookpress.com

Президент России Владимира Путин согласился с идеей введения должности замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), который начнет создание службы пробации. Об этом сообщает РИА Новости.

С соответствующей инициативой выступил министр юстиции России Константин Чуйченко. Он попросил одобрить данное предложение.

Глава Минюста отметил, что «это будет реестровая работа», которая начнется уже с места лишения свободы. Позже человеку будет предоставлена возможность получать образование, социальные и медицинские услуги, ему будут оказываться правовое консультирование, психологическая помощь, а также помощь в налаживании социально полезных связей.

Ранее член Общественного совета при ФСИН Сергей Рудов заявил, что проблема с ростом числа жалоб заключенных на неправомерные действия по отношению к ним со стороны сотрудников российских колоний и следственных изоляторов (СИЗО) выглядит раздутой. Он подверг сомнению сведения о том, что в минувшем году заключенные подали обращений с жалобами на 16 процентов больше, чем в 2020 году.

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Юлия Ямпольская
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