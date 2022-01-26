Во ФСИН отреагировали на рост жалоб заключенных фразой «там не зайчики сидят»

Проблема с ростом числа жалоб заключенных на неправомерные действия по отношению к ним со стороны сотрудников российских колоний и следственных изоляторов (СИЗО) выглядит раздутой, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» член Общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) Сергей Рудов. Он уверен, что «там сидят далеко не зайчики».

Он подверг сомнению данные о том, что в 2021 году заключенные подали обращений с жалобами на 16 процентов больше, чем в 2020 году. Рудов напомнил, что насилие в колониях существовало всегда.

По его словам, сейчас громких случаях по теме насилия в колониях пытаются пиариться правозащитники. «Я бы к этой статистике отнесся не так трепетно, знак вопроса бы поставил. Часть вот этих проблем, это когда заключенные пытают заключенных. Все эти швабры и так далее», — пояснил Рудов.

Он заметил, что в настоящее время во ФСИН есть проблема с зарплатами и привлечением новых кадров. Тем не менее в этой ситуации руководство тюремного ведомства противостоит насилию в колониях и борется за здравый смысл, подчеркнул Рудов.

Ранее стало известно, что за прошедший год было зарегистрировано 2149 жалоб, связанных с исполнением служебных обязанностей персоналом колоний и СИЗО, что выше числа подобных обращений за 2020 год на 16,1 процента. Количество жалоб на незаконное применение физической силы и специальных средств выросло на 25,2 процента: о таких инцидентах заявили 403 заключенных. Общее число обращений от осужденных и их родственников увеличилось на 46,5 процента и составило 71 264.

Накануне правозащитный проект Gulagu.net опубликовал видео с «тоталитарной системой» из омской колонии №7 за ноябрь 2021 года. В ролике показано, как заключенные молча сидят в одном из помещений колонии. Встать они могут только после приказа, если к ним заходит работник ведомства.