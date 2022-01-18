Опубликовано видео с «тоталитарной системой» в омской колонии

В сети появились записи архива из колонии Омской области, где происходили издевательства над заключенными. Видео опубликовано во вторник, 18 января, на YouTube-канале правозащитного проекта Gulagu.net.

Правозащитники смогли установить наблюдение в учреждениях ФСИН на две недели в период с 1 по 14 ноября 2021 года. В течение этого времени они следили за происходящим в режиме прямого включения. В итоге оказалось, что в карантинном отряде омской колонии действует «тоталитарная система по подавлению воли вновь прибывших заключенных».

На видео показано, как заключенные в одинаковой форме молча сидят в одном из помещений колонии. Встать они могут только после приказа и если к ним заходит работник ведомства.

По данным основателя Gulagu.net Владимира Осечкина, такие меры в учреждениях применяют «под угрозой пыток и применения изнасилований». В организации добавили, что в омской колонии, по предварительным данным, пострадали от разного рода пыток больше 500 заключенных. Кроме того, ранее подобные пытки работники ФСИН снимали на видео.

В декабре правозащитники Gulagu.net анонсировали расследование и освещение дела Максима Марцинкевича (Тесака), которого 16 сентября 2020 года нашли мертвым в одиночной камере СИЗО, где он находился временно перед пересылкой.

Правозащитный проект Gulagu.net был создан в 2011-м для помощи оказавшимся в местах лишения свободы и их родственникам. Проект периодически публикует видео с пытками заключенных. Некоторые из них вызвали широкий общественный резонанс.