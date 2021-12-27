Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Проект Gulagu.net анонсировал расследование дела Тесака в 2022 году

Правозащитники Gulagu.net пообещали раскрыть информацию о деле Тесака в 2022 году

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Правозащитники Gulagu.net анонсировали расследование и освещение дела Максима Марцинкевича (Тесака) в 2022 году. Информация об этом была упомянута от имени аккаунта проекта в одном из чатов в понедельник, 27 декабря.

Так, от имени проекта сообщается, что правозащитники намерены «поднимать все материалы личных дел с отметками о соцстатусе и далее расследовать». С учетом того, что Марцинкевичу симпатизирует множество людей, правозащитники намерены повторно изучить все материалы и по результатам этой работы запустить онлайн-стрим в 2022 году.

16 сентября 2020 года Тесака обнаружили мертвым в одиночной камере СИЗО, где он находился временно для дальнейшей пересылки в Москву. Согласно официальной версии, националист покончил с собой, но найденная у него во рту предсмертная записка гласит, что он опасался за свою жизнь и не намеревался совершать суицид.

С начала октября 2021 проект Gulagu.net начал распространять в сети видеозаписи с изнасилованиями заключенных в больнице УФСИН России по Саратовской области, при этом попутно правозащитники старались идентифицировать всех, кто попал на видео. Объем этих видео составлял 40 гигабайтов, и все они были сняты на служебные видеорегистраторы ведомства. Позже правозащитники вывезли из России еще около 200 гигабайт видеоматериалов, снятых на камеры видеонаблюдения в учреждениях ФСИН.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Леонид Микуляк
Обсудить
Последние новости
Глава Татарстана отреагировал на запрет называться президентом
В Крыму рассказали о подготовке к нашествию неонацистов в 2014 году
Бесстрашный доберман спас хозяев от смертоносной кобры и попал на видео
В Великобритании захотели убить королеву Елизавету II
Доктор Комаровский развеял популярный миф о лечении ОРВИ
В Нидерландах предложили вакцинироваться в очках виртуальной реальности
Экс-депутат Рады предрек вхождение большей части Украины в состав России
На берегу реки нашли тело российского депутата
Стало известно о снижении стоимости авиабилетов по России на зимние праздники
На Украине ответили на предложение Кадырова словами о независимости Чечни
Знакомые рассказали об убитой в Красноярском крае семье из четырех человек
Подсчитан ущерб от климатических катастроф
Цена на газ в Европе рухнула
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter