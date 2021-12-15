Вывезшего из России видеоархив пыток в колониях пригрозили «закопать на свалке»

Информатору, который сумел вывезти из России новый видеоархив на 200 гигабайт с записями пыток в российских колониях и тюрьмах, поступают угрозы. Об этом в среду, 15 декабря, «Ленте.ру» сообщил основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин.

«Судя по всему, информатора в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) России вычислили косвенно, методом исключения. В исправительных учреждениях проверили всех, кто имел доступ к архиву данных. Нашему информатору прислали сообщение с угрозами», — сообщил Осечкин.

По словам правозащитника, неизвестные угрожают информатору Gulagu.net «разобрать на запчасти и на свалке закопать как грязное животное и предателя». При этом Осечкин отметил, что в операции по вывозу нового видеоархива с пытками на 200 гигабайт (это в пять раз больше предыдущего) принимали участие десять человек.

«Из всей команды непосредственный доступ к видеофайлам имели двое. После этой и других утечек в учреждениях ФСИН начала работу Федеральная служба безопасности (ФСБ). Сотрудников колоний запугивают и берут у всех расписки о неразглашении — так продолжается как минимум последние два месяца», — отметил Осечкин.

Накануне правозащитный проект Gulagu.net сообщил, что информатор вывез во Францию новый архив на 200 гигабайт с видеозаписями с пытками в российских колониях и тюрьмах. По словам Осечкина, записи из архива за 2016-2019 годы сделаны в Красноярске, Забайкалье и Приморском крае. Новый архив должен показать, что пытки проходят не только в Саратове, но и в других регионах, отметил правозащитник.

10 ноября правозащитный проект Gulagu.net опубликовал новые кадры с пытками и издевательствами над заключенными в областной туберкулезной больнице №1 (ОТБ-1) ФСИН в Саратовской области. По информации Gulagu.net, изнасилования и пытки заключенных совершали другие осужденные, которые якобы действовали по заданию сотрудников ФСИН и силовых структур.

5 октября в сети появилось первое видео с изнасилованиями заключенных в больнице УФСИН России по Саратовской области. Правозащитник Владимир Осечкин утверждал, что записи были сняты сотрудниками ФСИН России на служебные видеорегистраторы.

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