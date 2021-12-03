Адвокат сообщил о «существующих только на бумаге» убийствах в деле Тесака

Адвокат Алексей Михальчик, представляющий интересы семьи Максима Марцинкевича (Тесака) заявил, что Тесака посмертно обвиняют в трех убийствах по написанным им явкам с повинной, но как минимум два из них «существуют только на бумаге» — нет ни ФИО якобы погибших, ни свидетелей, ни тел. Об этом в пятницу, 3 декабря, Михальчик рассказал «Ленте.ру».

По словам Михальчика, в СИЗО Красноярка Марцинкевич написал, по разным источникам, от девяти до 12 явок с повинной в различных преступлениях, в том числе трех убийствах. В двух из них следствие даже не установило личности убитых и не обнаружило их тела. Жертвой еще одного убийства, инкриминируемого Тесаку, стал уроженец Таджикистана. Это преступление было записано на видео, однако, ранее Следственный комитет России (СКР) признавал его инсценировкой.

«Красноярское СИЗО — это фабрика пыток, где Марцинкевича полгода пытали и не пускали к нему адвокатов. Независимый эксперт говорит, что на его теле имелись застарелые следы пыток. Максим Марцинкевич оказался в СИЗО в таком положении, что писал все, что ему скажут», — сообщил адвокат Михальчик.

В ближайшее время адвокат намерен ставить вопрос о прекращении посмертного уголовного преследования Марцинкевича в связи с тем, что явки были получены незаконным путем.

16 сентября 2020 года Тесака обнаружили мертвым в одиночной камере СИЗО, где он находился временно для дальнейшей пересылки в Москву. Согласно официальной версии, националист покончил с собой, но найденная у него во рту предсмертная записка гласит, что он опасался за свою жизнь и не намеревался совершать суицид. В последней записке, обнаруженной во рту националиста, он признался, что дал ложные показания на допросе. По словам Тесака, он не причастен к убийству гражданина Таджикистана и уроженца Дагестана и сожалеет, что оговорил себя и двух своих знакомых.