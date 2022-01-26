Российские заключенные стали чаще жаловаться на сотрудников ФСИН

Число жалоб заключенных на неправомерное применение к ним силы со стороны сотрудников колоний и следственных изоляторов (СИЗО) выросло в 2021 году. Об этом в среду, 26 января, «Ленте.ру» сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).

По данным ведомства, за прошедший год было зарегистрировано 2 149 жалоб, связанных с исполнением служебных обязанностей персоналом колоний и СИЗО, что выше числа подобных обращений за 2020 год на 16,1 процента. Количество жалоб на незаконное применение физической силы и специальных средств выросло на 25,2 процента: о таких инцидентах заявили 403 заключенных. Общее число обращений от осужденных и их родственников увеличилось на 46,5 процента и составило 71 264.

«По фактам нарушений сотрудниками учреждений и органов уголовно-исполнительной системы (УИС) порядка рассмотрения обращений граждан проводились проверки, по результатам которых виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности», — отметили в пресс-службе тюремного ведомства.

Ранее правозащитный проект Gulagu.net опубликовал видео с «тоталитарной системой» из омской колонии №7 за ноябрь 2021 года. В ролике показано, как заключенные молча сидят в одном из помещений колонии. Встать они могут только после приказа, если к ним заходит работник ведомства. Как сообщил основатель Gulagu.net Владимир Осечкин, подобные меры в исправительных учреждениях применяют «под угрозой пыток и применения изнасилований».

В октябре Осечкин сообщил о получении более 40 гигабайт видеофайлов ФСИН, подтверждающих системный характер пыток заключенных в российских колониях, СИЗО Иркутской, Владимирской и Саратовской областей. На кадрах были показаны изнасилования заключенных и издевательства над ними.

В декабре президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции прокомментировал информацию о пытках в колониях и СИЗО. Глава государства сообщил, что по факту издевательств над заключенными возбуждено 17 уголовных дел и уволено более десяти человек. Президент также пообещал разобраться в этом вопросе.