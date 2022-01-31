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Мисс США обнаружили мертвой в Нью-Йорке

New York Post: мисс США-2019 Крист была найдена мертвой в Нью-Йорке рядом с небоскребом
Челси Крист

Челси Крист. Фото: Elijah Nouvelage / Reuters

Мисс США 2019 года Челси Крист была обнаружена мертвой в Нью-Йорке. Об этом сообщает издание New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным собеседников американской газеты, тело 30-летней модели нашли утром в воскресенье у 60-этажного небоскреба, в котором она проживала. Отмечается, что последний раз победительницу конкурса «Мисс США 2019» видели на 29-м этаже. Перед смертью Крист написала записку о том, что хочет оставить все имущество своей матери.

New York Post также приводит заявление семьи модели: «Мы опустошены и глубоко опечалены, сообщая вам о кончине нашей любимой Чесли. Она излучала яркий свет, который наделял других людей по всему миру ее красотой и силой».

Незадолго до своей смерти Крист опубликовала в Instagram пост, где разметила свою фотографию с подписью: «Пусть этот день принесет вам покой».

Ранее сообщалось, что победительницу конкурсов «Мисс США 2012» и «Мисс Вселенная 2012» Оливию Калпо заставили переодеться перед посадкой в самолет из-за непристойного внешнего вида. Так, представители авиакомпании American Airlines отказались пускать девушку на борт воздушного судна, если та не сменит одежду. На туристке были надеты короткие велосипедки, черный спортивный топ и длинный вязаный кардиган ниже колен.

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Марина Совина
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