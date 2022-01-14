Бывшую «Мисс Вселенная» отказались пускать в самолет из-за непристойной одежды

Победительницу конкурсов «Мисс США 2021» и «Мисс Вселенная 2021» Оливию Калпо заставили переодеться перед посадкой в самолет из-за непристойного внешнего вида. Об этом сообщает Daily Mail.

Так, представители авиакомпании American Airlines отказались пускать девушку на борт воздушного судна, если та не сменит одежду. На туристке были надеты короткие велосипедки, черный спортивный топ и длинный вязаный кардиган ниже колен. В итоге Калпо была вынуждена надеть поверх топа толстовку с длинным рукавом.

Как рассказала бывшая «Мисс Вселенная» в своем Instagram-аккаунте, она была в замешательстве из-за ситуации. Отмечается, что на официальном сайте American Airlines пассажирам рекомендуют не надевать одежду, которая может оскорбить чувства попутчиков.

Ранее в августе 2021 года американская стюардесса унизила пассажирку из-за слишком откровенного наряда и пригрозила высадить ее из самолета. По словам очевидцев, бортпроводница подошла к девушке, которая была одета в короткие шорты и спортивный топ, и грубо взяла ее за руку.