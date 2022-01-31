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Направлявшийся в Москву самолет остановили при взлете

Рейс S7 Новосибирск — Домодедово остановили при взлете по технической причине

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Самолет авиакомпании S7, следовавший по маршруту НовосибирскМосква, остановил взлет при рулении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В понедельник, 31 января, экипаж рейса, который направлялся в московский аэропорт Домодедово, остановил вылет самолета при рулении на взлетно-посадочной полосе. Как отметили в пресс-службе новосибирского аэропорта Толмачево, отправление было прервано по технической причине.

Также сообщалось, что пассажиры рейса вылетят в Москву другим бортом. В настоящее время Новосибирская транспортная прокуратура проверяет инцидент и устанавливает причины произошедшего.

Ранее в январе самолет «Уральских авиалиний», летевший по маршруту Самарканд — Екатеринбург, подал аварийный сигнал о технической неисправности воздушного судна и совершил аварийную посадку в аэропорту Кольцово. По предварительным данным, на воздушном судне сработал датчик разгерметизации салона.

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Дарья Рыбак
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