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Глава ЛНР рассказал о прибывающих на Украину под видом инструкторов наемниках

Глава ЛНР Пасечник: под видом инструкторов на Украину прибывают и откровенные наемники
Леонид Пасечник

Леонид Пасечник. Фото: Игорь Маслов / РИА Новости

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник рассказал о наемниках, прибывающих на Украину под видом инструкторов, в интервью РИА Новости.

По словам Пасечника, официальные данные говорят о том, что на территории Украины на ротационной основе находятся «сотни иностранных инструкторов из стран НАТО». «Кроме того, под видом инструкторов на Украину прибывают и откровенные наемники», — добавил он.

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Так, несмотря на то что Яворовский полигон во Львовской области хоть и числится украинским, он давно передан в управление иностранных инструкторов, уточнил глава ЛНР. По его словам, там они ведут «подготовку бойцов и младшего комсостава сил специальных операций, то есть разведчиков и диверсантов». «Совсем не факт, что эти инструкторы-наемники будут обращать хоть какое-то внимание на приказы украинских командиров. У них есть свои наниматели и свои задачи», — заключил Пасечник.

В этой же беседе Леонид Пасечник рассказал, что поставленное западными странами Киеву оружие уже через день-два появляется в Донбассе. По его словам, на Украину ежедневно перебрасывают десятки тонн современного вооружения.

Марина Совина
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