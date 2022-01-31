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Глава ЛНР рассказал о появлении поставленного Западом Киеву оружия в Донбассе

Глава ЛНР Пасечник: поставленное Западом Киеву оружие появляется в Донбассе через день-два
Леонид Пасечник

Леонид Пасечник. Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник рассказал, что поставленное западными странами Киеву оружие уже через день-два появляется в Донбассе. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

По его словам, государства Запада ежедневно перебрасывают на Украину десятки тонн современного вооружения. При этом для всего остального мира это подается как помощь Киеву для обороны от «российской агрессии», но на самом деле это участие США, Великобритании и их союзников в конфликте, подчеркнул Пасечник. Глава ЛНР также рассказал, что уже через пару дней привезенное вооружение появляется в зоне конфликта и может быть использовано против народа Донбасса.

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Помимо этого, Пасечник отметил, что хотел бы спросить у налогоплательщиков и рядовых граждан западных стран, знают ли они о том, что купленное за их деньги оружие используется не для борьбы со страшным «российским агрессором», а «дается в руки боевикам украинского режима, чтобы убивать мирных жителей ЛНР и ДНР».

Ранее глава ЛНР заявил, что Украина стягивает оружие и технику в Донбасс, стараясь скрыть это от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. По словам Пасечника, со стороны Украины наблюдается активное движение. «Там идет подвоз боекомплектов и горюче-смазочных материалов, перемещается тяжелое вооружение и готовится техника», — пояснил он.

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Марина Совина
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