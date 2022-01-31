В ЛНР заявили о стягивании Украиной оружия и техники в Донбасс

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что Украина стягивает оружие и технику в Донбасс, стараясь скрыть это от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

По словам Пасечника, со стороны Украины наблюдается активное движение. «Там идет подвоз боекомплектов и горюче-смазочных материалов, перемещается тяжелое вооружение и готовится техника», — пояснил он. Переброску более сотни единиц тяжелой ствольной артиллерии за последний месяц зафиксировали и в СММ ОБСЕ, добавил глава ЛНР.

Ранее о переброске техники со стороны противника заявили и в Киеве. Там уточнили, что речь идет о танках, боевых бронированных машинах, самоходных и артиллерийских установках. При этом официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что украинский спецназ прибыл в район населенного пункта Новолуганское.