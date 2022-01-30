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ЛНР и Киев сообщили о переброске войск противника к линии соприкосновения

ЛНР и Генштаб ВСУ сообщили о переброске войск и техники к линии соприкосновения

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили к линии соприкосновения военнослужащих отдельного центра спецназначения «Запад». Об этом заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко, сообщается на сайте Луганского информационного центра.

Он уточнил, что украинский спецназ прибыл в район населенного пункта Новолуганское.

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В Киеве в свою очередь заявили о переброске техники со стороны противника. «За минувшие сутки на временно оккупированной территории выявлено и зафиксировано дополнительное размещение 70 единиц российской военной техники, размещенной в нарушение минского договора», — говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Там уточнили, что речь идет о танках, боевых бронированных машинах, самоходных и артиллерийских установках.

Ранее 30 января Народная милиция ЛНР обнаружила британские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) NLAW у линии соприкосновения в Донбассе. Они были поставлены в 79-ю десантно-штурмовую бригаду ВСУ.

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Варвара Кошечкина
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