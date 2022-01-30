В Донбассе обнаружили британские противотанковые комплексы

Народная милиция (НМ) самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) обнаружила британские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) NLAW у линии соприкосновения в Донбассе. О зафиксированной находке сообщили в пресс-службе ведомства, передает РИА Новости.

По данным разведки ЛНР, обнаруженные ПТРК были поставлены в 79-ю десантно-штурмовую бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В НМ ЛНР также добавили, что командование бригады отказалось ставить комплексы на учет, поскольку для их использования отсутствуют подготовленные специалисты.

22 января сообщалось, что в рамках американской военной помощи на Украину прибыла первая партия вооружения. Отмечается, что в страну поступило порядка 200 тысяч фунтов (более 90 тысяч килограммов) летального оружия и боеприпасов.