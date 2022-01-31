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Новому госсекретарю Казахстана дали больше полномочий

Токаев расширил полномочия госсекретаря Казахстана Ерлана Карина

Фото: Kazakhstan's Presidential Press Service / AP

Государственному секретарю Казахстана Ерлану Карину расширили полномочия в сфере исторической и молодежной политики, а также дали право представлять интересы главы государства в диалоге с политическими партиями. Соответствующий указ подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев, передает Zakon.kz.

Токаев поручил Карину координировать деятельность комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий, Национального совета общественного доверия и Совета по молодежной политике. Кроме того, новому госсекретарю дали полномочия курировать Казахстанский институт стратегических исследований.

Карин стал государственным секретарем Казахстана 5 января 2022 года, когда в период массовых беспорядков в республике Токаев сменил правительство и ряд высокопоставленных чиновников. Карин известен в том числе тем, что будучи советником президента в 2019 году приглашал вступить в общественный совет при главе государства лидеров националистического движения «Оян, Казахстан».

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10 июня

Российский политолог и член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько ранее в интервью агентству Regnum называл Карина русофобом, а также рассказал, что казахстанский чиновник связан с казахским отделением турецкой националистической организации «Серые волки», а также украинским «Правым сектором» («Правый сектор», организация признана экстремистской и запрещена в России).

Сам Карин 10 января высказался о миссии сил ОДКБ в Казахстане. Он назвал операцию союзнических сил миротворческой и непродолжительной по времени.

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Дмитрий Настасьев
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