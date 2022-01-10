Госсекретарь Казахстана рассказал о характере работы сил ОДКБ в стране

Силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане будут задействованы локально. Об этом заявил госсекретарь страны Ерлан Карин в своем Telegram-канале.

По его словам, миротворческий контингент будет использоваться не во всех регионах. Миротворцы обеспечат охрану жизненно важных объектов на местах, объяснил Карин. Он также добавил, что это обоснованная мера, так как Казахстан столкнулся с тщательно спланированной и внезапной атакой радикалов по всей стране.

Помимо этого, госсекретарь подчеркнул, что миссия ОДКБ миротворческая и носит непродолжительный характер. Он отметил, что при стабилизации обстановки весь миротворческий контингент будет выведен из Казахстана.

Ранее Карин заявил, что привлечение сил ОДКБ помогло сохранить государственную целостность Казахстана. Он отметил, что в стране была очень критическая ситуация, «счет шел на минуты, часы». По его словам, привлечение миротворческого контингента разрушило все планы по дестабилизации.

О решении казахстанских властей привлечь миротворцев ОДКБ для подавления беспорядков в республике стало известно 5 января. Первый борт с российскими войсками прибыл в Алма-Ату 6 января. В республику также был направлен контингент из Белоруссии и Армении. Как уточнил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пробудут в стране до тех пор, пока в стране не стабилизируется обстановка.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин. Стоимость литра выросла с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей). Вскоре экономические требования сменились политическими. Протестующие требовали отставки правительства, проведения новых выборов, а также рассмотрения вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

