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В Казахстане оценили роль миротворцев ОДКБ

Госсекретарь Казахстана Карин: привлечение сил ОДКБ разрушило все планы по дестабилизации

Фото: Mariya Gordeyeva / Reuters

Привлечение сил Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) помогло сохранить государственную целостность Казахстана. Такую оценку дал госсекретарь республики Ерлан Карин, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что в стране была очень критическая ситуация, «счет шел на минуты, часы». По его словам, привлечение миротворческого контингента разрушило все планы по дестабилизации.

О решении казахстанских властей привлечь миротворцев ОДКБ для подавления беспорядков в республике стало известно 5 января. Первый борт с российскими войсками прибыл в Алма-Ату 6 января. В республику также был направлен контингент из Белоруссии и Армении. Как уточнил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пробудут в стране до тех пор, пока в стране не стабилизируется обстановка.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин. Стоимость литра выросла с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей). Вскоре экономические требования сменились политическими. Протестующие требовали отставки правительства, проведения новых выборов, а также рассмотрения вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

Ксения Назарова
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