Биолог объяснила эффективность жаропонижающих при омикроне

Сбить температуру при омикрон-штамме, в отличие от дельты, можно из-за за того, что при южноафриканском варианте вируса возникает гораздо меньше случаев цитокинового шторма. Так объяснила эффективность жаропонижающих доктор биологических наук Анча Баранова в эфире стрима RT «Летучка», его трансляция ведется на YouTube.

«Это связано с тем, что при омикроне у нас гораздо меньше цитокинового шторма, потому что у нас не происходит изначальной задержки развития иммунного ответа», — сказала биолог.

Она добавила, что при COVID-19 поражаются не только легкие, но и другие системы организма. Из-за разрушительности вируса для каждого человека лучше всего стараться уклоняться от болезни, подчеркнула Баранова.

Ранее врач Владимир Зайцев раскрыл опасность насморка при омикрон-штамме. По его словам, он может привести к гипоксии головного мозга, поскольку в процессе насыщения мозга кислородом возникают сбои.