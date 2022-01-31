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Биолог объяснила эффективность жаропонижающих при омикроне

Биолог Баранова: жаропонижающие помогают при омикроне из-за отсутствия цитокинового шторма

Фото: Unsplash

Сбить температуру при омикрон-штамме, в отличие от дельты, можно из-за за того, что при южноафриканском варианте вируса возникает гораздо меньше случаев цитокинового шторма. Так объяснила эффективность жаропонижающих доктор биологических наук Анча Баранова в эфире стрима RT «Летучка», его трансляция ведется на YouTube.

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«Это связано с тем, что при омикроне у нас гораздо меньше цитокинового шторма, потому что у нас не происходит изначальной задержки развития иммунного ответа», — сказала биолог.

Она добавила, что при COVID-19 поражаются не только легкие, но и другие системы организма. Из-за разрушительности вируса для каждого человека лучше всего стараться уклоняться от болезни, подчеркнула Баранова.

Ранее врач Владимир Зайцев раскрыл опасность насморка при омикрон-штамме. По его словам, он может привести к гипоксии головного мозга, поскольку в процессе насыщения мозга кислородом возникают сбои.

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Анастасия Шейкина
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