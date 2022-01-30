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Раскрыта опасность насморка при омикрон-штамме

Отоларинголог Зайцев: насморк при омикрон-штамме COVID-19 грозит гипоксией головного мозга

Фото: Pixabay

Кандидат медицинских наук, ЛОР-врач высшей категории Владимир Зайцев напомнил, что насморк является частым симптомом, который наблюдается при заражении омикрон-штаммом коронавируса. В интервью радио Sputnik он объяснил, чем грозит такое проявление болезни.

Зайцев объяснил, что воспаление слизистой оболочки носа при омикрон-штамме COVID-19 сохраняется дольше обычного насморка. Он отметил, что многие пациенты относятся к этому симптому халатно. Отоларинголог раскрыл опасность такого насморка: он может привести к гипоксии головного мозга, поскольку в процессе насыщения мозга кислородом возникают сбои.

«Носовое дыхание на 70 процентов вентилирует наш головной мозг. Если носовое дыхание либо приглушено, либо отсутствует полностью, то головной мозг очень сильно недополучает кислород», — подчеркнул он.

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Врач добавил, что длительный насморк делает голову пациентов «чугунной», в ней также появляются сильные боли из-за гипоксии. Он посоветовал россиянам обращаться за медицинской помощью. если дыхание через нос не получилось восстановить в течение семи дней. При проявлении других симптомов омикрон-штамма Зайцев призвал пригласить врача на дом.

«Если еще при этом человек чувствует слабость, повышение температуры тела, головную боль, то это самые настоящие признаки омикрона. Тогда к доктору в поликлинику идти уже не надо, потому что вы там всех заразите. Надо вызывать врача на дом», — заключил он.

Ранее профилактолог Сергей Токарев рассказал о «чугунной голове» при заражении омикроном. Вирус вызывает сильные головные боли у пациентов, отметил он.

Марина Совина
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