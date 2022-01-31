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Российский фондовый рынок открылся ростом

Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 1,27 процента

Фото: Willy Kurniawan / Reuters

На открытии основной сессии Московской биржи российский фондовый рынок растет. Индекс Мосбиржи в первые минуты поднялся на 1,27 процента, до 3532,87 пункта, а индекс РТС — на 1,96 процента, до 1434,65 пункта, свидетельствуют данные площадки.

Рубль дорожает по отношению к основным валютам. Доллар с начала дня потерял 0,33 процента, опустившись до 77,56 рубля, евро снизился на 0,23 процента, до 86,58 рубля. Укрепление российской валюты происходит на фоне роста нефтяных котировок. Сорт Brent подорожал до 8952 доллара за баррель (плюс 1,13 процента), сорт WTI — до 87,87 доллара (плюс 1,21 процента).

Курс доллара от TradingView

Почти все «голубые фишки» Мосбиржи начали сессию с роста. Лидерами стали Ozon (плюс 3,3 процента, до 1439,5 рубля), «Тинькофф» (плюс 2,42 процента, до 5552,4 рубля), «Яндекс» (плюс 2,22 процента до 3525 рубля). На 0,17 процента падают акции «Полюса», до 11790 рубля, а меньше других растут «Норникель» (плюс 0,37 процента, до 22164 рубля) и «Полиметалл» (плюс 0,39 процента, до 1106,4 рубля).

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Платон Щукин
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