Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США увидели заинтересованность России в диалоге по гарантиям безопасности

Замгоссекретаря США Нуланд заявила о переговорах Лаврова и Блинкена на следующей неделе

Фото: Sarahbeth Maney / Reuters

США видят заинтересованность России в диалоге по ответам Вашингтона на ее предложения по безопасности, заявила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд. Ее цитирует ТАСС.

«Как вам известно, мы направили России наши дипломатические предложения. НАТО предприняла аналогичный шаг на текущей неделе. И мы увидели некоторые признаки того, что Россия заинтересована в контактах по этим предложениям», — сказала Нуланд.

Одним из признаков такой заинтересованности, по ее словам, является тот факт, что госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров проведут переговоры на предстоящей неделе.

Ранее в январе посол США в России Джон Салливан заявил, что Вашингтон еще ждет ответа Москвы на предложения по гарантиям безопасности в Европе. Он назвал этот документ единственным путем к деэскалации на востоке Украины.

Ожидается, что президент России Владимир Путин лично ответит Штатам по гарантиям безопасности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В США пригрозили России санкционным «авансом»
Стали известны подробности падения школьницы из окна 22-го этажа в Москве
В Пентагоне заявили о наращивании российских войск на границе с Украиной
В СКР заявили о подлинности «екатеринбургских останков» Романовых
Тату-мастер набила необычный рисунок на лбу и объяснила метод его создания
В ЕС раскрыли подробности новых санкций против России
Канадские войска на Украине передислоцировали западнее Днепра
Надаль обратился к Медведеву после победы в финале Australian Open
США увидели заинтересованность России в диалоге по гарантиям безопасности
Врачи запретили Татьяне Дорониной покидать дом престарелых
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter