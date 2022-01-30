США увидели заинтересованность России в диалоге по гарантиям безопасности

США видят заинтересованность России в диалоге по ответам Вашингтона на ее предложения по безопасности, заявила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд. Ее цитирует ТАСС.

«Как вам известно, мы направили России наши дипломатические предложения. НАТО предприняла аналогичный шаг на текущей неделе. И мы увидели некоторые признаки того, что Россия заинтересована в контактах по этим предложениям», — сказала Нуланд.

Одним из признаков такой заинтересованности, по ее словам, является тот факт, что госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров проведут переговоры на предстоящей неделе.

Ранее в январе посол США в России Джон Салливан заявил, что Вашингтон еще ждет ответа Москвы на предложения по гарантиям безопасности в Европе. Он назвал этот документ единственным путем к деэскалации на востоке Украины.

Ожидается, что президент России Владимир Путин лично ответит Штатам по гарантиям безопасности.