Песков прокомментировал статистику по убыли населения из-за коронавируса

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал печальной статистику по убыли населения России из-за коронавируса, а также отметил важность убеждения граждан вакцинироваться. Его слова приводит РИА Новости.

Пресс-секретарь президента выразил сожаление о том, что страна потеряла много россиян из-за пандемии COVID-19. «Причины, конечно, предстоит еще анализировать и главное — предстоит дальше убеждать людей вакцинироваться», — прокомментировал Песков.

Причин большого количества смертей, как отметил он, может быть много. На данный момент правительством приняты необходимые меры, а также эффективно работает общая система здравоохранения, однако уровень вакцинации населения оставляет желать лучшего, подчеркнул представитель Кремля.

Он выразил надежду, что со временем в России повысится общественный порог иммунитета, что приведет к снижению количества умирающих.

Ранее Песков заявил, что вопрос введения федерального локдауна в стране в настоящее время неактуален и не рассматривается.