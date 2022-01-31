Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кремль внес ясность в вопрос о федеральном локдауне

Песков заявил, что вопрос введения федерального локдауна в РФ не обсуждается

Фото: Алексей Никольский / Sputnik / Reuters

Вопрос введения федерального локдауна в России в настоящее время неактуален и не рассматривается. Ясность в этот вопрос внес представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

На просьбу журналистов прокомментировать публикации в ряде телеграм-каналов о вероятности введения подобной меры, пресс-секретарь президента отметил, что власти это не обсуждают.

Ранее вирусолог Сергей Нетесов заявил, что пятая волна коронавируса вполне может оказаться не последней, так как изменчивость вируса далеко не исчерпана. Так он оценил возможность новых волн COVID-19 в России.

В свою очередь, профессор вирусологии Александр Чепурнов спрогнозировал пик заболеваемости омикроном в стране на февраль, а в Госдуме заявили, что введение полного локдауна из-за нового штамма маловероятно.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Ямпольская
Обсудить
Последние новости
Раскрыты подробности гибели военного в части под Москвой
Названа причина возможного подорожания молочной продукции в России
Европа исчерпала почти все запасы закачанного летом газа
Россиянин получил пожизненный срок за изнасилование и убийство 11-летней девочки
Белорусским олимпийцам ужесточили правила общения с прессой
Россиян предупредили о надвигающейся на курорты Крыма опасности
Кремль рассказал о сроках ответа Путина НАТО и США по гарантиям безопасности
Стали известны подробности спасения девушки из горящей квартиры в Москве
Россиян без подушки безопасности попросили не брать ипотеку
В Кремле оценили угрозы Британии о санкциях против российских олигархов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter