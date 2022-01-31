Кремль внес ясность в вопрос о федеральном локдауне

Вопрос введения федерального локдауна в России в настоящее время неактуален и не рассматривается. Ясность в этот вопрос внес представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

На просьбу журналистов прокомментировать публикации в ряде телеграм-каналов о вероятности введения подобной меры, пресс-секретарь президента отметил, что власти это не обсуждают.

Ранее вирусолог Сергей Нетесов заявил, что пятая волна коронавируса вполне может оказаться не последней, так как изменчивость вируса далеко не исчерпана. Так он оценил возможность новых волн COVID-19 в России.

В свою очередь, профессор вирусологии Александр Чепурнов спрогнозировал пик заболеваемости омикроном в стране на февраль, а в Госдуме заявили, что введение полного локдауна из-за нового штамма маловероятно.

