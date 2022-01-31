Кремль оценил возможность двухсторонних встреч Путина в Пекине

У президента России Владимира Путина не планируется двухсторонних встреч в Пекине. Так их возможность оценил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Пресс-секретарь главы государства объяснил их отсутствие строгими ковидными ограничениями, связанными с перемещениями гостей церемонии открытия Олимпиады. «Ситуация тем более имеет тенденцию, в том числе там, на Олимпиаде, быть эпидемиологически напряженной», — подчеркнул он.