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Кремль оценил возможность двухсторонних встреч Путина в Пекине

Песков заявил, что президент Путин не планирует двухсторонние встречи в Пекине

Фото: Globallookpress.com

У президента России Владимира Путина не планируется двухсторонних встреч в Пекине. Так их возможность оценил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Пресс-секретарь главы государства объяснил их отсутствие строгими ковидными ограничениями, связанными с перемещениями гостей церемонии открытия Олимпиады. «Ситуация тем более имеет тенденцию, в том числе там, на Олимпиаде, быть эпидемиологически напряженной», — подчеркнул он.

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Юлия Ямпольская
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