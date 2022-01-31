Кремль призвал США отказаться от нагнетания напряженности на Украине

Россия призывает США отказаться от нагнетания напряженности вокруг Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Он отметил, то такая политика приводит к «истерии» на Украине, что контрпродуктивно сказывается на отношениях всех стран, задействованных в происходящем в регионе.

По словам Пескова, в первую очередь напряженность транслируется через американские СМИ, которые публикуют большое количество непроверенной, а часто и заведомо лживой информации. Представитель Кремля считает, что Вашингтону стоит вернуться к более конструктивной позиции.

Что касается освещения ситуации вокруг Украины российскими СМИ и политиками, то тут представитель Кремля рекомендовал, по возможности, ограничить поглощение информации по этой теме.