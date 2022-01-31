Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кремль призвал США отказаться от нагнетания напряженности на Украине

Пресс-секретарь Песков: призываем Вашингтон перестать нагнетать напряженность на Украине

Фото: Алексей Никольский / ТАСС

Россия призывает США отказаться от нагнетания напряженности вокруг Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Он отметил, то такая политика приводит к «истерии» на Украине, что контрпродуктивно сказывается на отношениях всех стран, задействованных в происходящем в регионе.

По словам Пескова, в первую очередь напряженность транслируется через американские СМИ, которые публикуют большое количество непроверенной, а часто и заведомо лживой информации. Представитель Кремля считает, что Вашингтону стоит вернуться к более конструктивной позиции.

Что касается освещения ситуации вокруг Украины российскими СМИ и политиками, то тут представитель Кремля рекомендовал, по возможности, ограничить поглощение информации по этой теме.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Роман Кирьянов
Обсудить
Последние новости
Раскрыты подробности гибели военного в части под Москвой
В Совфеде назвали Украину токсичной для России и Турции
Украинская модель встала в планку на ванну и оказалась объектом шуток в сети
Кремль оценил возможность двухсторонних встреч Путина в Пекине
Для iPhone появились секретные приложения
Главного тренера «Реала» попросили пройти курсы переподготовки
Врач объяснил спасение московской школьницы после падения с 22-го этажа
Кремль призвал США отказаться от нагнетания напряженности на Украине
Фотографа ФБК заключили под стражу по делу о публичных призывах к терроризму
Врач назвал необходимые перед вакцинацией подростков от COVID-19 обследования
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter