Кремль рассказал о сроках ответа Путина НАТО и США по гарантиям безопасности

Президент России Владимир Путин прокомментирует ответ НАТО и США на предложения Москвы по гарантиям безопасности тогда, когда сочтет это необходимым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что, на ее взгляд, Россия заинтересована в диалоге с США и НАТО по поводу гарантий безопасности. По ее словам, признаком такой заинтересованности является подготовка к очередному раунду переговоров между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном.