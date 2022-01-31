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Кремль рассказал о сроках ответа Путина НАТО и США по гарантиям безопасности

Пресс-секретарь Песков: Путин прокомментирует ответ НАТО по гарантиям, когда сочтет нужным

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин прокомментирует ответ НАТО и США на предложения Москвы по гарантиям безопасности тогда, когда сочтет это необходимым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что, на ее взгляд, Россия заинтересована в диалоге с США и НАТО по поводу гарантий безопасности. По ее словам, признаком такой заинтересованности является подготовка к очередному раунду переговоров между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

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Роман Кирьянов
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