Россиянина задержали за поджог квартиры бывшей сожительницы

В Москве задержали подозреваемого в поджоге квартиры бывшей сожительницы в районе Чертаново. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Москве Юлию Иванову.

Ранее неоднократно судимый 42-летний подозреваемый сознался в преступлении. «В ходе допроса он сообщил следствию, что принес к двери личные вещи бывшей сожительницы, поджег и ушел из подъезда», — уточнили в ведомстве. Россиянину уже предъявлено обвинение, в ближайшее время районным судом будет избрана мера пресечения.

По данным следствия, 29 января в жилом доме на улице Дорожной в Москве произошел пожар, в результате которого пострадали двое молодых людей. Они госпитализированы в городскую больницу с ожогами различной степени тяжести. Девушка и еще один молодой человек были отсмотрены врачами, госпитализация им не потребовалась.

29 января сообщалось, что суд отправил под арест мужчину, подозреваемого в похищении и убийстве жены в подмосковном Волоколамске. Подозреваемый затащил женщину в свой автомобиль, когда она ехала с работы, после чего привез в хозяйственное помещение, связал и изнасиловал. Опасаясь, что супруга обратится в полицию, мужчина задушил ее.