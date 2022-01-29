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Суд арестовал подозреваемого в убийстве женщины в Волоколамске

Подозреваемый в убийстве и изнасиловании жены житель Волоколамска арестован

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Суд отправил под арест мужчину, подозреваемого в похищении и убийстве жены в подмосковном Волоколамске. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«36-летнему местному жителю предъявлено обвинение в похищении, изнасиловании и убийстве супруги», — заявила помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная.

Известно, что женщина хотела развестись с мужем. Тот, дождавшись, когда она покинет место работы в четверг, 27 января, выехал следом за ней на своей машине. «Поравнявшись во время движения автомобиля, он попросил женщину остановиться и выйти из машины. Он затащил ее в автомобиль и привез в хозяйственное помещение», — говорится в сообщении в СК.

Опасаясь, что жена обратится в полицию, житель Подмосковья задушил ее. Однако в правоохранительные органы обратилась сестра потерпевшей, обеспокоенная тем, что женщина не вернулась с работы домой. Полицейским удалось установить причастность подозреваемого к совершению преступления и задержать его.

Ранее сообщалось, что сожителю погибшей пришло сообщение, в котором говорилось, что ему необходимо передать похитителям два миллиона, если он хочет увидеть женщину живой. Злоумышленники потребовали завернуть деньги в черный пакет и привезти в указанное ими место.

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Никита Савин
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