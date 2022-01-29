Житель Подмосковья изнасиловал и убил похищенную жену

В подмосковном Волоколамске задержан мужчина, подозреваемый в похищении, изнасиловании и убийстве жены. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по региону.

Известно, что женщина хотела развестись с мужем. Тот, дождавшись, когда она покинет место работы, выехал следом за ней на своей машине. Затем подозреваемый затащил супругу в свой автомобиль, привез в хозяйственное помещение в Волоколамске, связал ей руки скотчем, после чего совершил изнасилование.

Опасаясь, что жена обратится в полицию, житель Подмосковья задушил ее. Однако в правоохранительные органы обратилась сестра потерпевшей, обеспокоенная тем, что женщина не вернулась с работы домой. Полицейским удалось установить причастность подозреваемого к совершению преступления и задержать его.

Ранее сожителю погибшей пришло сообщение, в котором говорилось, что ему необходимо передать похитителям два миллиона, если он хочет увидеть женщину живой. Злоумышленники потребовали завернуть деньги в черный пакет и привезти в указанное ими место, сообщало РЕН ТВ.

