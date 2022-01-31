В Госдуме назвали последствия возможных санкций Британии против России для ЕС

Санкции Великобритании против России маловероятны, так как они ударят по Евросоюзу (ЕС). Такие последствия назвал первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских, пишут «Известия».

По его словам, достаточно большой объем российских энергоресурсов уходит в Европу, поэтому при введении санкций они не смогут их закупать. В ЕС будет коллапс, подчеркнул депутат.

Ананских добавил, что многие западные компании инвестировали в российские месторождения, и возможные санкции в отношении организаций из энергетического сектора РФ не пойдут им на пользу. Он назвал угрозы введения предварительных санкций «бряцаньем оружием и повышением напряженности». На Западе знают, что рестрикции в случае их введения не останутся без ответа, заключил депутат.

Ранее The Times со ссылкой на источник в правительстве сообщила, что новые санкции Великобритании в отношении РФ могут затронуть активы российских компаний. По информации издания, пакет ограничительных мер против Москвы может быть представлен уже 31 января.