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Российский генетик объяснил изменение поведения коронавируса

Генетик Северинов: омикрон более эффективно заражает детей, поскольку у них нет иммунитета

Фото: Андрей Сорокин / РИА Новости

Омикрон-штамм коронавируса стал более эффективно поражать детей по сравнению с предыдущими вариантами, поскольку немногие из них имеют иммунитет. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал российский ученый, специалист в области молекулярной биологии, заведующий лабораториями в Институте молекулярной генетики РАН и Институте биологии гена РАН Константин Северинов.

Он объяснил, что изменение в поведении коронавируса случилось из-за того, что большинство людей уже либо переболели, либо привились. Вирусу пришлось учиться пробивать иммунитет, однако инфекция у защищенных людей протекает менее тяжело.

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«Другими словами, возможно, не вирус стал мягче, а мы стали более иммунными. А вот детей, которые во всех странах составляют наименее вакцинированную часть населения, омикрон заражает гораздо более эффективно, чем ранние варианты вируса», — рассказал ученый.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов предупредил, что у детей омикрон-штамм нередко поражает бронхи. Он отметил, что в случае подобных патологий может потребоваться госпитализация — в том числе, в отделение реанимации.

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Никита Абрамов
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