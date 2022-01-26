В Роспотребнадзоре предупредили об опасной особенности омикрон-штамма у детей

Новый штамм коронавируса омикрон у детей нередко поражает бронхи, может потребоваться госпитализация — в том числе, в отделение реанимации. Об этом предупредил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов в интервью РИА Новости.

Он пояснил, что врачи выявили определенные особенности течения COVID-19 у детей. Зачастую старт болезни у них проходит стереотипно, но нередко отмечается проявление бронхиолита, который требует обязательного врачебного участия, а порой и госпитализации. «Помимо этого у каждого третьего ребенка отмечается диарея», — добавил специалист.

По словам инфекциониста, чаще всего подобные патологии встречаются у детей в возрасте от двух до пяти лет.

Ранее врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин отметил, что при омикрон-штамме коронавируса кашель у детей выражен сильнее, чем у взрослых. При этом чем младше ребенок, тем более выражен этот симптом, поскольку кашель для детей в принципе довольно серьезная и распространенная проблема. Тем не менее, считает медик, он не более опасен, чем при любой другой вирусной инфекции

