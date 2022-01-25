Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российский врач назвал отличительную черту омикрона у детей

Врач Кондрахин: при омикроне кашель у детей выражен сильнее, чем у взрослых

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

При омикрон-штамме коронавируса кашель у детей выражен сильнее, чем у взрослых, рассказал врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин. По его словам, это обусловлено особенностями детского организма. В разговоре с «Лентой.ру» он также добавил, что эта отличительная черта не является особенно опасной и не несет дополнительных ухудшений.

«В целом омикрон протекает совершенно как обычное ОРВИ. Самым выраженным симптомом там является кашель, именно с него манифестирует болезнь. Причем, кашель достаточно сильный, интенсивный особенно у детей. Причем, чем младше ребенок, тем более выражен этот симптом, поскольку кашель для детей в принципе довольно серьезная и распространенная проблема. Тем не менее он не более опасен, чем при любой другой вирусной инфекции, никаких дополнительных ухудшений тут мы не видим», — отметил врач.

Данные по постковидному синдрому, по словам Кондрахина, еще только накапливаются. Но уже можно сделать определенные выводы о том, что люди, переболевшие омикроном, часто испытывают выраженную слабость, сохраняющуюся и после выздоровления.

«Обращают внимание также и на головную боль. Слабость же, в свою очередь, очевидно, — как раз следствие воздействия вируса на нервную систему человека. Вопрос только в том, как дальше будет развиваться этот постковидный синдром. Пока кажется, что все проходит относительно спокойно и без нарушений», — заключил клинический фармаколог.

В России за прошедшие сутки госпитализировали 12 837 пациентов с коронавирусом. Днем ранее, 24 января, в стране госпитализировали 5970 пациентов с COVID-19.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталия Белова
Обсудить
Последние новости
Песков ответил Кадырову про Украину фразой «к нашей радости, президент — Путин»
Сотни пассажиров «Победы» застряли в Турции из-за погодных условий
В центре Москвы начали проверку школ после сообщений о минировании
Жириновский рассказал об угрожающей России изнутри «мафии»
Умер известный российский журналист
В Казахстане отстранили от должности главу госбанка
Диетолог назвала лучший напиток для замедления старения
Блогерша потребовала у Гарика Харламова миллион рублей за фото
В Турции рассказали о желании США втянуть Россию в войну
Минздрав прояснил ситуацию с поставками «ЭпиВакКороны» в российские регионы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter