Мурманский силач установил новый рекорд России

Силач из Мурманска Леон Мирошник сообщил в своем Instagram-аккаунте, что взял в становой тяге 356 килограммов в весовой категории до 105 килограммов на Кубке мира по стронгмену в бразильском городе Сан-Паулу, установив новый рекорд России.

Это не первая победа для уроженца Мурманска. 5 января 2021 года Мирошнику в Калуге на соревнованиях по силовому многоборью удалось установить новый рекорд России с весом более 167 килограммов.

Ранее житель Ноябрьска Арзу Пирметов выиграл чемпионат мира по спортивной борьбе среди ветеранов, турнир проходил в Лутраки, где состязались 500 спортсменов из 39 стран.

Ямалец был заявлен в дисциплине «греко-римская борьба» в возрастной группе старше 35 лет. Выступая в весовой категории до 78 килограммов, он одержал победу во всех поединках.