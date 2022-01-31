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69-я параллель

Мурманский силач установил новый рекорд России

Силач из Мурманска Мирошник взял рекордные 356 килограммов в становой тяге

Кадр: @leonmiroshnik

Силач из Мурманска Леон Мирошник сообщил в своем Instagram-аккаунте, что взял в становой тяге 356 килограммов в весовой категории до 105 килограммов на Кубке мира по стронгмену в бразильском городе Сан-Паулу, установив новый рекорд России.

Это не первая победа для уроженца Мурманска. 5 января 2021 года Мирошнику в Калуге на соревнованиях по силовому многоборью удалось установить новый рекорд России с весом более 167 килограммов.

Ранее житель Ноябрьска Арзу Пирметов выиграл чемпионат мира по спортивной борьбе среди ветеранов, турнир проходил в Лутраки, где состязались 500 спортсменов из 39 стран.

Ямалец был заявлен в дисциплине «греко-римская борьба» в возрастной группе старше 35 лет. Выступая в весовой категории до 78 килограммов, он одержал победу во всех поединках.

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Анна Щербакова
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