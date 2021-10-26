Ямальский спортсмен выиграл международный чемпионат по греко-римской борьбе

Житель Ноябрьска Арзу Пирметов выиграл чемпионат мира по спортивной борьбе среди ветеранов, турнир проходил в Лутраки, где состязались 500 спортсменов из 39 стран. Об этом сообщает «Север-Пресс».

Ямалец был заявлен в дисциплине «греко-римская борьба» в возрастной группе старше 35 лет. Выступая в весовой категории до 78 килограммов, он одержал победу во всех поединках.

Пирметов является выпускником спортшколы «Олимпиец» в Ноябрьске. Его тренируют Игорь Карпов, Павел Карпов, Михаил Карпов и Иван Карпов.

Ранее в Ямало-Ненецком автономном округе спортсмен из Салехарда Юрий Лаптандер стал рекордсменом по метанию топора на дальность на соревнованиях Кубка по северному многоборью памяти Александра Белого, которые проходили в Тазовском.